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«Купи хлопцям тишу». Пʼята штурмова креативно привертає увагу до потреб на фронті

Бригада представила інсталяцію на Ukrainian Creative Stories 2025.

П’ята штурмова бригада через креатив привертає увагу до потреб бійців на передовій. Інсталяція "Купи тишу для хлопців" була представлена на Ukrainian Creative Stories 2025. 

Ця інсталяція — звукова реальність війни, перенесена у центр креативної спільноти. Стоїть реб, поруч тактичні навушники, у яких дзижчать ворожі дрони — звук, що супроводжує наших захисників на передовій.

Щоб заглушити цей гул у реальності, потрібна підтримка - донат. Поруч з інсталяцією, мерч-зона, де можна придбати шеврони “п’ятірки”, худі з логотипом 5-ї штурмової, сувенірні гільзи тощо. Також можна задонатити на засоби зв’язку та захисту слуху для військових.

Ця ініціатива — символ поєднання креативу та необхідності захисту.

Розробка "Купи тишу для хлопців" відбулася за підтримки рекламної агенції Mindgineer, креативним лідером якої є Бабинець Юрій.

Поки у фестивальних залах звучать обговорення про нові ідеї та стратегії, головна стратегія для П’ятої штурмової — дати бійцям можливість чути лише те, що рятує їхні життя.

 Долучайтеся до ініціативи, підтримуйте збір, поширюйте! Разом — наближаємо перемогу!

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