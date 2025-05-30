На Херсонщині унаслідок російських атак загинули три людини, ще десятеро зазнали поранень

Російські окупанти продовжують терор цивільного населення Херсонщини. 30 травня унаслідок російських обстрілів три людини загинуло та 10 поранено. Ще двоєлюдей травмувалися через підрив на мінах.

Про це інформують у Нацполіції України.

"Внаслідок чергових ворожих атак пошкоджено 24 об’єкти: п’ять багатоквартирних та 13 приватних будинків, банківське відділення, будівля старостату, комунальне підприємство, три автомобілі", — кажуть правоохоронці.

У Бериславі внаслідок скидання вибухівки з БпЛА загинули двоє чоловіків віком 33 та 46 років. Також росіяни атакували з артилерії Антонівку, там загинув 27-річний чоловік, який під час удару перебував у будинку. Пізніше окупанти скинули вибухівку з дрона на житловий квартал селища. Унаслідок атаки 43-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, перелом та уламкове поранення ноги.

Під артилерійським обстрілом опинилося село Інженерне, поранення отримав 63-річний чоловік. З артилерії російська армія била по Комишанах. Отримали поранення двоє місцевих жителів, які перебували в будинку.

Уранці 30 травня російські військові атакували дроном Дніпровський район Херсона — отримали поранення двоє людей. Ввечері під удар БпЛА потрапила 66-річна жінка.

У Малій Олександрівці 44-річний чоловік підірвався на ворожій міні. Ще одна людина підірвалася на міні в Качкарівці. По медичну допомогу звернулися двоє жителів Білозерки та мешканець Херсона, які постраждали від ворожих дронових атак у попередні дні.