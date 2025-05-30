Центр протидії дезінформації: РФ через війну урізає витрати на науку й промисловість

Держдума схвалила масштабне скорочення витрат на ці сфери через падіння нафтових доходів і дефіцит бюджету.

Росії дедалі складніше покривати величезні витрати на війну, уряд змушений урізати фінансування важливих для розвитку країни програм — науки, промисловості та інновацій, передає Центр протидії дезінформації при РНБО.

Держдума схвалила масштабне скорочення витрат на ці сфери через падіння нафтових доходів і дефіцит бюджету.

Мінус 97 млрд рублів (понад $1 млрд) — на розвиток промисловості. Мінус 22 млрд (приблизно $240 млн) — на науку. Програми з авіабудування, спрямовані на заміщення західних літаків, скорочуються на 20%. Менше грошей отримає і суднобудування, і енергетика. Під ніж ідуть держпрограми, на які кремль покладав амбітні сподівання.

Бюджетна криза в РФ випливає з наслідків війни. Через санкції і падіння цін на нафту суттєво просіли доходи. російські урядовці за підсумками року готуються до рекордного дефіциту бюджету.

Як зазначає ЦПД, замість інвестицій у науку, індустрію та технології — фінансування війни, репресій і пропаганди. Росія не просто скорочує бюджетні витрати, а свідомо знищує власні перспективи заради імперських мрій Путіна.