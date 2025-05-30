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Центр протидії корупції: у Раді зареєстрували законопроєкт, який може ускладнити боротьбу з корупцією

Його норми дозволять посадовцям уникати відповідальності за корупційні правопорушення після звільнення з посади.

Центр протидії корупції: у Раді зареєстрували законопроєкт, який може ускладнити боротьбу з корупцією
український парламент
Фото: Пресслужба ВРУ

Законопроєкт №13271-1, зареєстрований днями у Верховній Раді, містить норми, які дозволять посадовцям уникати відповідальності за корупційні правопорушення після звільнення з посади.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

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Ініціаторами законопроєкту стали переважно народні депутати від фракції «Слуга народу», зокрема, Олександр Ткаченко (головний автор), Максим Бужанський, Юрій Камельчук, Павло Халімон, Ігор Фріс, а також представники колишньої фракції ОПЗЖ — Григорій Мамка й Антоніна Славицька.

У ЦПК зазначили, що документ подано під приводом «підвищення довіри до антикорупційної політики держави», однак насправді він «створює ризики легалізації корупційних доходів та уникнення покарання».

Серед ключових зауважень:

  • заборона перевірки майна посадовців, набутого до або після перебування на посаді;
  • звуження можливостей для цивільної конфіскації необґрунтованих активів;
  • передача частини повноважень НАБУ до ДБР;
  • підвищення порогу для кримінальної відповідальності за недостовірні дані в деклараціях.

Наприклад, серед нововведень, які хочуть запровадити, - строк здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування не може перевищувати чотирьох місяців з дня прийняття рішення про його здійснення.

Строк перебування відомостей про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупцію не може перевищувати строк, передбачений статтею 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо особу піддано адміністративному стягненню, та не може перевищувати строки визначені статтею 89 Кримінального кодексу України якщо особу було засуджено за вчинення кримінального правопорушення.

  • У квітні Кабмін затвердив механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя митників. Зокрема, їх перевірятимуть обов'язково раз на три роки, а при інформації про можливу корупцію моніторитимуть спосіб життя негайно.
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