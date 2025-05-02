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Справу тестя ексголови ДФС Насірова передали до суду

Глімбовського і його радника обвинувачують у легалізації 21 млн євро хабаря, який, за даними слідства, Насіров отримав у 2015–2016 роках за забезпечення ПДВ-відшкодування для агрокомпаній Олега Бахматюка.

Справу тестя ексголови ДФС Насірова передали до суду
Олександр Глімбовський
Фото: Центр протидії корупції

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 травня скерували до суду обвинувальний акт щодо тестя колишнього голови ДФС Романа Насірова — Олександра Глімбовського та його радника Олександра Костенка. 

Про це повідомила Transparency International Ukraine.

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Їх обвинувачують у легалізації 21 млн євро хабаря, який, за даними слідства, Насіров отримав у 2015–2016 роках за забезпечення ПДВ-відшкодування для агрокомпаній Олега Бахматюка. Щодо самого Насірова окреме провадження розглядає у ВАКС.

Слідство вважає, що Глімбовський сприяв отриманню та «відмиванню» коштів, зокрема, через придбання елітної нерухомості у центрі Києва на підставі розрахунків між офшорами зі Швейцарії. Костенка підозрюють у легалізації ще 7,9 млн євро через агентські договори та інші фінансові схеми.

Глімбовському інкримінують ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 209 ККУ, Костенку — ч. 3 ст. 209 ККУ.

У Transparency International також нагадали, що нещодавно ВАКС зняв арешт із 76 квартир, які перебували у власності фонду «Амтел». Його попереднім бенефіціаром був Глімбовський.

  • Після повідомлення про підозру Глімбовського взяли під варту з заставою в 200 млн грн, яку потім зменшили до 100 млн. Він вніс всього 25 млн грн.
  • Після цього слідчий суддя ВАКС змінив запобіжний захід на домашній арешт, оскільки у підозрюваного нібито погіршився стан здоровʼя і існувала загроза для його життя.
  • У листопаді 2024 року апеляція ВАКС відпустила з-під домашнього арешту Глімбовського. Запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт.
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