Справу тестя ексголови ДФС Насірова передали до суду

Глімбовського і його радника обвинувачують у легалізації 21 млн євро хабаря, який, за даними слідства, Насіров отримав у 2015–2016 роках за забезпечення ПДВ-відшкодування для агрокомпаній Олега Бахматюка.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 травня скерували до суду обвинувальний акт щодо тестя колишнього голови ДФС Романа Насірова — Олександра Глімбовського та його радника Олександра Костенка.

Про це повідомила Transparency International Ukraine.

Їх обвинувачують у легалізації 21 млн євро хабаря, який, за даними слідства, Насіров отримав у 2015–2016 роках за забезпечення ПДВ-відшкодування для агрокомпаній Олега Бахматюка. Щодо самого Насірова окреме провадження розглядає у ВАКС.

Слідство вважає, що Глімбовський сприяв отриманню та «відмиванню» коштів, зокрема, через придбання елітної нерухомості у центрі Києва на підставі розрахунків між офшорами зі Швейцарії. Костенка підозрюють у легалізації ще 7,9 млн євро через агентські договори та інші фінансові схеми.

Глімбовському інкримінують ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 209 ККУ, Костенку — ч. 3 ст. 209 ККУ.

У Transparency International також нагадали, що нещодавно ВАКС зняв арешт із 76 квартир, які перебували у власності фонду «Амтел». Його попереднім бенефіціаром був Глімбовський.