У ВМС ЗСУ не спостерігають підготовку РФ до ударів по Україні з Чорного моря

У Військово-морських силах ЗСУ прокоментували ризик обстрілу України з боку РФ з акваторії Чорного моря.

Про це в телеефірі заявив речник ВМС ЗСУ, капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук, пише "Укрінформ".

"Більшість цих одиниць (ворожих кораблів – ред.) було заведено в пункт базування. Якщо там зранку можна було спостерігати 15 одиниць, знову таки, слід розуміти, що вони фактично перебували не у відкритому морі, а у Цемеській бухті (всі можуть подивитися на мапі, де це знаходиться, це перед входом у воєнну гавань), тобто ймовірніше за все це були заходи з розосередженням корабельних катерів з метою їх збереження. Ситуація змінилась, щось було заведено, ще кілька одиниць залишається в морі. Вони можуть виконувати різноманітні завдання — як з охорони пункту базування, так і з контролю цивільного судноплавства. Тобто у них, насправді, перелік завдань, які вони мають виконувати, доволі великий. Тому сказати, що станом на зараз там триває підготовка до якихось ударів або щось такого подібного, я не можу", — каже Плетенчук.

Водночас речник відзначив, що наявність носіїв "Калібрів" в морі не виключає можливість їх застосування.