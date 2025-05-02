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Україна отримає ще $3 млрд у межах ініціативи ERA

Кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Україна отримає ще $3 млрд у межах ініціативи ERA
Засідання уряду
Фото: Пресслужба Кабміну

Кабінет Міністрів затвердив угоду з Японією, яка дозволяє залучити близько 3 млрд доларів у межах міжнародної ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів. Їх спрямують на пріоритетні видатки бюджету, відбудову та розвиток України.

«Загалом у межах цього механізму Україна отримає 50 млрд доларів. Дякуємо партнерам з G7 та ЄС за створення інструменту, який змушує Росію платити за завдані збитки», — зазначив Шмигаль.

Прем’єр також висловив сподівання, що всі знерухомлені активи країни-агресора будуть конфісковані й направлені на відбудову.

  • ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) – ініціатива, яка передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів з подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.
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