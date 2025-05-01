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Мінфін: держборг України перевищив 171 млрд доларів

Понад 73% цієї суми припадає на зовнішній борг.

Мінфін: держборг України перевищив 171 млрд доларів
долари, фото ілюстративне
Фото: Мінфін

Станом на 31 березня 2025 року сукупний обсяг державного та гарантованого державою боргу України склав 7,12 трильйона гривень або 171,73 млрд доларів США. 

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

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У структурі боргу:

  • зовнішній борг становив 5 211,71 млрд грн (73,16%), або 125,65 млрд доларів;
  • внутрішній — 1 911,54 млрд грн (26,83%), або 46,08 млрд доларів.

Обсяг державного боргу становив 6 852,22 млрд грн (96,19% від загальної суми), або 165,20 млрд доларів США. Із цієї суми:

  • державний зовнішній борг — 5 016,57 млрд грн, або 120,94 млрд доларів;
  • державний внутрішній борг — 1 835,65 млрд грн, або 44,26 млрд доларів.

Гарантований державою борг становив 271,03 млрд грн (3,81%), або 6,53 млрд доларів, зокрема:

  • зовнішній — 195,14 млрд грн, або 4,70 млрд доларів;
  • внутрішній — 75,89 млрд грн, або 1,83 млрд доларів.

У березні сума держборгу зросла на 103,48 млрд грн у гривневому еквіваленті та на 2,64 млрд доларів — у валютному.

  • У Мінфіні нагадали, що розрахунок боргу здійснюється за номінальною вартістю зобов’язань у валюті кредиту за курсом НБУ на останній день звітного періоду.
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