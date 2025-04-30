Податкова прозвітувала про перевиконання плану надходжень до бюджету за 4 місяці

За цей час план перевиконано на 46,2 млрд гривень.

У квітні перевиконання плану надходжень до державного бюджету склало 10,2 млрд гривень.

Про це повідомив начальник Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

“У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд грн (+14% до плану, +37,2% до квітня 2024 року)”, - написав Кравченко.

Зокрема, у квітні було сплачено:

ПДФО: 29,7 млрд грн (+18,6% до плану)

ПДВ: 27,4 млрд грн (+6%)

Податок на прибуток: 5,6 млрд грн (+77,5%)

Акциз з вироблених та ввезених товарів: 15,7 млрд (+11,4%)

Крім того, у квітні відшкодували 13 млрд гривень ПДВ. А за з початку року ця сума становить понад 55 млрд гривень (+24,2% до показника 2024 року).

У січні-квітні надходження до бюджету склали 398,2 млрд гривень з перевиконанням плану 46,2 млрд гривень та перевиконанням показника січня-квітня 2024 року на 16,9%.