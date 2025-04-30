Бессент: Україна вирішила "внести зміни" в угоду про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував підписання рамкової угоди про надра, повідомляє "Європейська правда".

"Українська сторона вчора ввечері вирішила внести деякі зміни в останній момент. Ми впевнені, що вони переглянуть це рішення, і якщо так, то ми готові підписати угоду сьогодні в другій половині дня", – сказав Бессент.

Втім, він не уточнив, про які саме зміни з боку України йдеться.

Він запевнив, що американська сторона "готова підписати" угоду про надра.

"З нашого боку змін немає", – наголосив Бессент.

Угода України і США

17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри створити спільний інвестиційний фонд.

Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ. Угоду хотіли підписати ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Але на тлі сварки з Дональдом Трампом під час зустрічі це відклали.

У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.

Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.

Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд. Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.

Загалом же ідея доступу країн-партнерок до українських ресурсів була запропонована ще в президентському плані перемоги, презентованому торік. Але активна робота в цьому напрямку розпочалася після повернення до влади Дональда Трампа, який наполягав на тому, що Штати повинні отримати відшкодування за допомогу, передану Україні. Американський президент оперував числами, непідтвердженими ні Україною, ні даними аналітиків: він казав, що Штати допомогли на $300 млрд. Зрештою після тривалих переговорів Вашингтон відмовився від цього твердження і повідомив, що допомога становила понад 100 млрд.

Для роботи над фінальною угодою Україна найняла юридичну компанію зі США, розповідав президент Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угоду з США про рідкісноземельні метали планують підписати "цієї доби".

Після цього підпишуть ще дві технічні виконавчі угоди: про створення фонду і його фінансування.