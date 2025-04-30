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США запровадили санкції щодо іранської нафтохімічної промисловості

США планують звести до нуля незаконний експорт нафти і нафтохімічної продукції Ірану, зокрема і з експортом до Китаю.

США запровадили санкції щодо іранської нафтохімічної промисловості
Фото: medium.com

Держдепартамент США запровадив санкції щодо кількох нафтохімічних підприємств, які мають відношення до торгівлі нафтопродуктами і продуктами нафтохімії з Ірану.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Держдеп США.

"Санкції запроваджуються проти семи підприємств, залучених до торгівлі іранськими нафтопродуктами і продуктами нафтохімії, також під санкції потрапили два судна", — ідеться у повідомленні.

Наголошується, що президент США в межах кампанії максимального тиску має намір звести до нуля незаконний експорт нафти і нафтохімічної продукції Ірану, зокрема і з експортом до Китаю.

Поки Іран намагатиметься отримувати доходи від продажу нафти і продуктів нафтохімії для фінансування своєї дестабілізаційної діяльності та його довірених осіб, США вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності як Ірану, так і всіх його партнерів, що ухиляються від санкцій.

  • Напередодні Мінфін США запровадив санкції проти шести організацій і шести фізосіб з Ірану та Китаю за участь у мережі, що закуповувала компоненти для палива балістичних ракет в інтересах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.
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