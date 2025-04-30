США запровадили санкції щодо іранської нафтохімічної промисловості

США планують звести до нуля незаконний експорт нафти і нафтохімічної продукції Ірану, зокрема і з експортом до Китаю.

Держдепартамент США запровадив санкції щодо кількох нафтохімічних підприємств, які мають відношення до торгівлі нафтопродуктами і продуктами нафтохімії з Ірану.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Держдеп США.

"Санкції запроваджуються проти семи підприємств, залучених до торгівлі іранськими нафтопродуктами і продуктами нафтохімії, також під санкції потрапили два судна", — ідеться у повідомленні.

Наголошується, що президент США в межах кампанії максимального тиску має намір звести до нуля незаконний експорт нафти і нафтохімічної продукції Ірану, зокрема і з експортом до Китаю.

Поки Іран намагатиметься отримувати доходи від продажу нафти і продуктів нафтохімії для фінансування своєї дестабілізаційної діяльності та його довірених осіб, США вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності як Ірану, так і всіх його партнерів, що ухиляються від санкцій.