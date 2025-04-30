Сметанін обговорив із представником армії США локалізацію обслуговування американської техніки

Також ішлося про зміцнення співпраці між оборонними компаніями України та США.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін провів зустріч із генерал-майором Дуейном Реєм Міллером, заступником командувача Групи безпекової допомоги Україні (SAG-U).

За словами Сметаніна, сторони обговорили досягнення та ключові потреби українського оборонно-промислового комплексу. Однією з тем стала підтримка в процесі локалізації технічного обслуговування систем американського виробництва на території України.

«Українська оборонка готова поглиблювати існуючі партнерства та створювати нові», – заявив Сметанін за підсумками зустрічі.

Окрему увагу приділили зміцненню співпраці між оборонними компаніями України та США, а також механізмам підтримки цієї кооперації на стратегічному рівні.