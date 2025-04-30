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Сметанін обговорив із представником армії США локалізацію обслуговування американської техніки

Також ішлося про зміцнення співпраці між оборонними компаніями України та США.

Сметанін обговорив із представником армії США локалізацію обслуговування американської техніки
зустріч Германа Сметаніна із генерал-майором офіцером Збройних сил США Дуейном Реєм Міллером
Фото: Telegram/Герман Сметанін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін провів зустріч із генерал-майором Дуейном Реєм Міллером, заступником командувача Групи безпекової допомоги Україні (SAG-U).

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За словами Сметаніна, сторони обговорили досягнення та ключові потреби українського оборонно-промислового комплексу. Однією з тем стала підтримка в процесі локалізації технічного обслуговування систем американського виробництва на території України.

«Українська оборонка готова поглиблювати існуючі партнерства та створювати нові», – заявив Сметанін за підсумками зустрічі.

Окрему увагу приділили зміцненню співпраці між оборонними компаніями України та США, а також механізмам підтримки цієї кооперації на стратегічному рівні.

  • У 2023 році посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Київ обговорює з оборонними компаніями США ремонт і обслуговування техніки та створення спільних підприємств. Також ведеться робота із технологічними компаніями.
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