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Фонд «Повернись живим» і «Нова пошта» завершили 7-місячний проєкт «РЕБнемо так РЕБнемо», зібравши 309 млн грн

Кошти спрямовані на FPV-дрони, РЕБ/РЕР, транспорт і зв’язок для мобільних груп Повітряних сил.

Фонд «Повернись живим» і «Нова пошта» завершили 7-місячний проєкт «РЕБнемо так РЕБнемо», зібравши 309 млн грн
Фото: Фонд “Повернись живим”

Фонд «Повернись живим» та Нова пошта закрили збір на посилення ППО. В рамках проєкту «РЕБнемо так РЕБнемо. Зіб’ємо ворога з пантелику» вдалося зібрати 309 мільйонів.

Про це йдеться на сайті Фонду. 

Впродовж семи місяців всі охочі донатили на потреби Повітряних сил, а Нова пошта подвоювала кожен внесок в межах цільової суми збору. 

Кошти підуть на сучасне обладнання для мобільних груп радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіотехнічної розвідки (РЕР) повітряних командувань «Схід» і «Південь».

«Ми реалізовуємо повноцінне рішення для посилення ППО: від засобів РЕБ і РЕР до FPV-дронів, транспорту та захищеного зв’язку. Це дозволить збити ворога з пантелику та приглушити його звʼязок. Тому, цей проєкт – ефективна протидія ворогу та захист тих, хто щодня обороняє наше небо», – зазначає заступник директора Фонду «Повернись живим» Олег Карпенко.

В рамках проєкту придбають:

  • Зенітні FPV-дрони та комплектуючі для знищення ворожих розвідувальних БпЛА типу Supercam, ZALA, Орлан-10. Це дешевше й ефективніше рішення, ніж використання зенітно-ракетних комплексів.
  • Транспорт для підвищення мобільності підрозділів Повітряних сил, а також фахівців РЕБ та РЕР.
  • Засоби захищеного зв’язку: мобільні командні пункти та рюкзаки мобільних вогневих груп, які забезпечать автономну роботу. 
  • Засоби РЕБ/РЕР, які, з одного боку, перехоплюють та аналізують сигнали противника, а з іншого – дезорієнтують ворога і приглушують його супутниковий та мобільний зв’язок. 

Усі рішення, окрім пікапів, – українського виробництва і створені під реальні бойові задачі Повітряних сил.
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