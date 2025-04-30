На Одещині викрили підполковника, який замість передової відправив бійців робити ремонт квартири

Повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Одеської області, який використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб. Військовослужбовці робили ремонт у його квартирі.

Про це повідомили у ДБР.

Встановили, що у грудні 2024 року посадовець направив бійців на ремонт квартири в місті Подільськ, яку оформив на матір цивільної дружини. З того час у і до квітня цього року військові, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.

Фото: ДБР Військові робили ремот у квартирі командира

Попри відсутність на службі, вони отримували бойові виплати. У результаті таких дій державі завдано збитків на понад 500 тисяч гривень. У цей самий час інші військові цієї частини виконували бойові завдання на передовій.

Працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт.

Підполковнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою службових повноважень в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.