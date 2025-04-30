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На Одещині викрили підполковника, який замість передової відправив бійців робити ремонт квартири

Попри відсутність на службі, військовослужбовці отримували бойові виплати. 

На Одещині викрили підполковника, який замість передової відправив бійців робити ремонт квартири
Викрили командира, який відправив бійців робити ремонт квартири
Фото: ДБР

Повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Одеської області, який використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб. Військовослужбовці робили ремонт у його квартирі. 

Про це повідомили у ДБР. 

Встановили, що у грудні 2024 року посадовець направив бійців на ремонт квартири в місті Подільськ, яку оформив на матір цивільної дружини. З того час у і до квітня цього року  військові, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.

Військові робили ремот у квартирі командира
Фото: ДБР
Військові робили ремот у квартирі командира

Попри відсутність на службі, вони отримували бойові виплати. У результаті таких дій державі завдано збитків на понад 500 тисяч гривень. У цей самий час інші військові цієї частини виконували бойові завдання на передовій.

Працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт.

Підполковнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою службових повноважень в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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