Зеленський: від початку тижня РФ атакувала Україну 375 дронами, майже 200 з них – "шахеди"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку тижня РФ атакувала Україну 375 дронами, з них понад 190 були "шахедами".

"Харків, Дніпро, Добропілля, інші наші міста й громади. Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч, 375 ударних дронів від початку тижня, з них понад 190 – "шахеди", – розповів глава України у телеграмі.

Президент сказав, що у Харкові внаслідок двох хвиль ударів поранені понад 45 людей, і серед них є двоє дітей. Наймолодшому пораненому – лише п’ять років. Усім надається медична допомога. На місцях тривають рятувальні роботи. Постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, школа. Усього – 13 цивільних локацій у місті.

"У Дніпрі, на жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Ще одна – поранена. Удару теж зазнала цивільна інфраструктура", – зазначив Зеленський.

У Добропіллі влучили в будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина.

"Весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. І так – щодня. Саме тому потрібен тиск на Росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор Росії неможливим", – наголосив президент.