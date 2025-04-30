На Покровському напрямку відбулося 75 боїв. Загалом на фронті захисники відбили 177 атак

Сили оборони уразили 15 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, чотири артилерійські засоби та засіб РЕБ російських загарбників.

Розпочалася 1162-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 179 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5900 обстрілів, з них 95 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 3186 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області; Миропілля, Проходи, Запсілля Сумської області; Дуванка Харківської області; Березове Дніпропетровської області; Володимирівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка Запорізької області; Херсон.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, чотири артилерійські засоби та засіб РЕБ російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Степової Новоселівки та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих бомб, а також здійснив 250 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.