Головне за вівторок, 29 квітня: атака на Харків, 125 боєзіткнень, обстріли Дніпропетровщини

Увечері 29 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала безпілотниками Харків.

“У місті лунають вибухи, під ударами Шевченківський та Слобідський райони Харкова”, - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він додав, що, за попередньою інформацією, один з “шахедів” впав поблизу медичного закладу у Салтівському районі.

Згодом Ігор Терехов повідомив про 15 поранених. "16 ударів зафіксовано по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура", - написав Терехов, а потім додав, що поранено вже 30 людей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 квітня на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку доби відбулось понад 50 боєзіткнень.

Також активні бойові дії точились на Лиманському напрямку (21 штурм).

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 квітня – в новині.

Через російські обстріли Дніпропетровщини постраждали п’ятеро людей, повідомила прокуратура Дніпропетровської області.

29 квітня російські війська атакували Нікополь ударними безпілотниками, а по Великомихайлівській громаді Синельниківського району завдали ударів авіаційними керованими бомбами. Серед поранених — жінки віком 48 і 76 років, а також чоловіки віком 41, 51 і 81 рік.

Обстрілами пошкоджені приватні будинки, підприємство, автомобілі та лінії електропередач.

У ніч на 30 квітня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Дніпро.

Оголошене Путіним в односторонньому порядку триденне припинення, можливо, має на меті зменшити кількість атак з боку України, вважає британське Міністерство оборони.

Так зване «перемир’я» охопить 72 години – з 8 по 10 травня включно, поки в РФ відзначатимуть так званий «День перемоги».

«Путін також, напевно, прагне зменшити ймовірність того, що українські удари вплинуть на святкування Дня Перемоги. Після повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році паради на честь Дня Перемоги були скасовані у багатьох російських містах, насамперед, у тих регіонах, що межують з Україною», - зауважила британська сторона.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив п'ятьох жителів окупованого Мелітополя, які обвинувачуються у справі про підготовку теракту у квітні 2022 року, до термінів від 11 до 14 років позбавлення волі, передає російське опозиційне видання “Медиазона”.

Ігоря Горлова засудили до 14 років, Андрія Голубєва – до 12 років, Володимира Зуєва – до 11 років, Олександра Жукова – до 12 років і Юрія Петрова – до 14 років. Перші п'ять із половиною років терміну засуджені мають відбути у в'язниці, потім – у колонії суворого режиму.

За версією слідства кремлівського режиму, чоловіки нібито організували «терористичне підпілля» в окупованому місті і планували підірвати начинену вибухівкою машину біля пункту видачі гуманітарної допомоги. Провини вони не визнали.

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