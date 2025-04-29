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Громадянина Латвії засудили до тюремного ув'язнення за війну на боці Росії проти України

Чоловік порушив закон Латвії про національну безпеку, та вступив до лав російської армії у 2023 році.

Громадянина Латвії засудили до шести років позбавлення волі та двох років випробувального терміну за участь у бойових діях в Україні на боці армії РФ. 

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що рижський міський суд затвердив угоду між прокурором та підсудним щодо визнання вини та призначення покарання.

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Чоловік порушив закон Латвії про національну безпеку, та вступив до лав російської армії у 2023 році. Він вступив до артилерійського підрозділу 80-го танкового полку армії РФ у Челябінську. Минулої осені його направили на фронт до Донецької області.

На передовій він будував оборонні укріплення для російських збройних сил, охороняв територію, а також брав участь у тактичних бойових діях та стрілецькій підготовці.

Чоловіка затримали 7 жовтня, коли він намагався незаконно перетнути кордон країни з Росії.

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