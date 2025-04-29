Громадянина Латвії засудили до тюремного ув'язнення за війну на боці Росії проти України

Чоловік порушив закон Латвії про національну безпеку, та вступив до лав російської армії у 2023 році.

Громадянина Латвії засудили до шести років позбавлення волі та двох років випробувального терміну за участь у бойових діях в Україні на боці армії РФ.

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що рижський міський суд затвердив угоду між прокурором та підсудним щодо визнання вини та призначення покарання.

Чоловік порушив закон Латвії про національну безпеку, та вступив до лав російської армії у 2023 році. Він вступив до артилерійського підрозділу 80-го танкового полку армії РФ у Челябінську. Минулої осені його направили на фронт до Донецької області.

На передовій він будував оборонні укріплення для російських збройних сил, охороняв територію, а також брав участь у тактичних бойових діях та стрілецькій підготовці.

Чоловіка затримали 7 жовтня, коли він намагався незаконно перетнути кордон країни з Росії.