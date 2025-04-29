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“Білі янголи” врятували 11 людей на Лиманщині

Евакуйованих передали волонтерам, які влаштували людей у більш безпечних регіонах України. 

“Білі янголи” врятували 11 людей на Лиманщині
“Білі янголи” врятували 11 людей на Лиманщині
Фото: Поліція Донецької області

На Лиманщині у Донецькій області екіпажі “Білий янгол” врятували 11 людей, серед них поранені і тяжкохворі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Правоохоронці евакуювали з-під вогню жителів віком від 53 до 84 років. Крім того, поліцейські надали медичну допомогу постраждалим. Потім евакуйованих передали волонтерам, які влаштували людей у більш безпечних регіонах країни. 

Зокрема, 53-річний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу сел. Зарічне. Через відсутність належного медичного догляду травми могли призвести до тяжких наслідків. Тому “Білі янголи” допомогли пораненому та евакуювали його до лікарні.

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Також поліцейські надали допомогу двом пораненим жителькам Лимана - одну росіяни поранили FPV-дроном, другу - від обстрілу з РСЗВ.

Крім того, “Білі янголи” евакуювали людей з Дробишевого, Рідкодубу та Лиману.

Правоохоронці нагадали: якщо вам потрібна евакуація з Лиманської громади, звертайтеся до екіпажів “Білий янгол” за номером 066-56-16-102.

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