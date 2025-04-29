Евакуйованих передали волонтерам, які влаштували людей у більш безпечних регіонах України.

На Лиманщині у Донецькій області екіпажі “Білий янгол” врятували 11 людей, серед них поранені і тяжкохворі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Правоохоронці евакуювали з-під вогню жителів віком від 53 до 84 років. Крім того, поліцейські надали медичну допомогу постраждалим. Потім евакуйованих передали волонтерам, які влаштували людей у більш безпечних регіонах країни.

Зокрема, 53-річний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу сел. Зарічне. Через відсутність належного медичного догляду травми могли призвести до тяжких наслідків. Тому “Білі янголи” допомогли пораненому та евакуювали його до лікарні.

Також поліцейські надали допомогу двом пораненим жителькам Лимана - одну росіяни поранили FPV-дроном, другу - від обстрілу з РСЗВ.

Крім того, “Білі янголи” евакуювали людей з Дробишевого, Рідкодубу та Лиману.

Правоохоронці нагадали: якщо вам потрібна евакуація з Лиманської громади, звертайтеся до екіпажів “Білий янгол” за номером 066-56-16-102.