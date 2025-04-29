За кілька років Володимир пройшов шлях від командира взводу до командира роти і встиг отримати дуже важливий досвід. Він знає, як бути пораненим, і як витягати поранених, він знає, чого чекають від командира солдати і що командир може та має їм дати для того, щоб вони вижили та виконали завдання. Цими секретами професії він ділиться у відео, яке ми публікуємо у спільному проєкті з ОСУВ "Хортиця" "Війна. Покровський напрямок".