У Києві затримали чоловіка, який за $5000 пропонував стати "липовим" розвідником

У Києві затримали 38-річного місцевого мешканця, який за 5000 доларів пропонував чоловікові "отримати" посвідчення працівника ГУР МО.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 38-річному киянину, який обіцяв військовозобов’язаному допомогти отримати посвідчення працівника ГУР МО України, яке, з його слів, допоможе чоловіку уникнути мобілізації (ч. 2 ст. 369-2 КК України)", – інформує Київська міська прокуратура.

Для того, щоб переконати "клієнта" у тому, що отримати таке посвідчення дійсно можливо, підозрюваний демонстрував свій документ, який ніби то свідчить про його приналежність до однієї з військових частини ГУР.

За таку допомогу чоловік просив у військовозобов’язаного 5000 доларів США та обіцяв навіть організувати дистанційну співбесіду у військовій частині. При цьому сам "військовий з посвідченням" жодного відношення до служби не мав.

Фото: Київська міська прокуратура Фальшиве посвідчення

Спочатку чоловік взяв за свої послуги 3000 доларів США авансу, а згодом привіз на зустріч посвідчення невстановленого зразка, яке, з його слів, є справжнім посвідченням ГУР та отримав ще 2000 доларів. Після цього ділка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

"У затриманого вилучили посвідчення з печаткою громадської організації, яка створює враження приналежності її власника до військової частини ГУР, саму печатку, а також чисті бланки посвідчень, походження та справжність яких буде встановлено під час експертизи. Після проведення експертиз діям підозрюваного може бути надана додаткова кваліфікація", – зазначили у прокуратурі.