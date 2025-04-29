На Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми в 4-х селах, що межують з Донеччиною

На Дніпропетровщині з 25 квітня оголошено примусову евакуацію в 4-х селах, що межують з Донеччиною.

Про це йдеться у повідомленні Межівської селищно-територіальної громади (СТГ) із посиланням на розпорядження начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака від 25 квітня 2025 року № 7963/0/527-25.

“...з 25 квітня 2025 року в окремих населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади (селах: Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка) оголошено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що евакуація буде здійснюватися транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду з обов’язковою реєстрацією у збірному пункті с-ща Межова.

Особам, що виїздитимуть, з собою необхідно взяти документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон та зарядний пристрій, теплий одяг та взуття для зміни, а також необхідні речі, які можуть знадобитися у разі евакуації.