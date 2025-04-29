Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут, — ЗМІ
У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут, — ЗМІ
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
На чотирьох ортопедів — три різні думки. Історія однієї травми коліна, яка насправді про всіх нас
На чотирьох ортопедів — три різні думки. Історія однієї травми коліна, яка насправді про всіх нас
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Росія вдарила по Україні сотнею дронів

Захисники збили 37 БпЛА, ще 47 – локаційно втрачені. 

У ніч на 29 квітня Росія атакувала Україну 100 ударними безпілотниками і безпілотниками-імітаторами. Запуск дронів ворог провів з окупованого Криму і російських Курська, Міллерово, Орла, Брянська і Приморсько-Ахтарська. 

Станом на 8:30 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА на сході, півночі, півдні та у центрі країни. Про це повідомили в Повітряних силах. 

"47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені", – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

Внаслідок атаки постраждали Харківська, Дніпропетровська, Київська і Донецька області. 

  • У Дніпропетровській області внаслідок атаки загинула дитина 2012 року народження.
  • У Києві у зв'язку з влучанням уламків дрона по базі відпочинку поранені троє людей. 
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies