Уночі Росія вдарила по Україні сотнею дронів

У ніч на 29 квітня Росія атакувала Україну 100 ударними безпілотниками і безпілотниками-імітаторами. Запуск дронів ворог провів з окупованого Криму і російських Курська, Міллерово, Орла, Брянська і Приморсько-Ахтарська.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА на сході, півночі, півдні та у центрі країни. Про це повідомили в Повітряних силах.

"47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Внаслідок атаки постраждали Харківська, Дніпропетровська, Київська і Донецька області.