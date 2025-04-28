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Керівник СЗР доповів Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу збройних сил РФ

Президент України анонсував відповідні подання на РНБО щодо запровадження санкцій.

Керівник СЗР доповів Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу збройних сил РФ
Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Донеччину, 22 березня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський розповів, що заслухав доповіді керівників Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) та Служби безпеки України.

“Керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Справедливість неминуче приходить”, - зазначив Володимир Зеленський. 

В свою чергу, очільник СБУ доповів про подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам. 

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“Також працюємо і над наступними санкційними кроками України. Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на РНБО”, - підсумував голова держави.

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