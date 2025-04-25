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У передмісті Москви вибухнув автомобіль, загинув генерал Міноборони Ярослав Москалик (оновлено)

Спрацював саморобний вибуховий пристрій.

У передмісті Москви вибухнув автомобіль, загинув генерал Міноборони Ярослав Москалик (оновлено)
Фото: скрін

У місті Балашиха (передмістя Москви) вибухнув автомобіль біля під'їзду житлового будинку, внаслідок чого загинув російський генерал Ярослав Москалик, повідомляють російські медіа та наближені до російських силовиків телеграм-канали. 

Оновлено. Російський слідчий комітет офіційно підтвердив загибель генерала, відкрили справу "за фактом вбивства". Спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Загиблим є заступник начальника Головного оперативного управління генштабу збройних сил країни-агресорки Ярослав Москалик.

Ярослав Москалик
Ярослав Москалик

Нагадаємо, у грудні минулого року СБУ ліквідувала у Москві генерала Кирилова, підірвавши самокат біля його під’їзду.

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