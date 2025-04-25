У Слов’янську затримали 55-річного безробітного за підозрою у коригуванні ударів ворога

Служба безпеки повідомляє, що окупанти також доручили інформатору виявити бойові позиції радіолокаційних станцій, щоб «обійти» українську ППО.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора ФСБ. Ним виявився 55-річний безробітний зі Слов’янська, який коригував атаки РФ по Силах оборони в районах Слов’янська та Краматорська, повідомляє СБУ.

Основним завданням коригувальника був пошук і передача координат запасних командних пунктів, ремонтних баз та складів ЗСУ. Крім того, окупанти доручили інформатору виявити бойові позиції радіолокаційних станцій, щоб «обійти» українську ППО.

За даними слідства, інформатор збирав розвіддані, об’їжджаючи прифронтову територію поблизу міста і передової.

Спочатку він «скидав» зібрану інформацію у тематичний чат-бот рашистів. Згодом фігуранта вивели на контакт з ФСБ через «зв’язкову» – колишню місцеву жительку, яка в лютому 2022 року виїхала до РФ і почала працювати на окупантів.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.