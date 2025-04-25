Уночі та зранку росіяни здійснили 26 обстрілів Сумщини, є поранений

Уночі та зранку росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Шалигинська громада: ворог скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух), атакував з мінометів (6 вибухів), FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад.
Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
Миропільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
Юнаківська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів), обстріл з РСЗВ (10 вибухів).
Хотінська громада: росіяни вдарили КАБами (2 вибухи).
Охтирська громада: завдано атаку БпЛА (7 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу, пошкоджено навчальний заклад, у п’ятиповерховому житловому будинку пошкоджено скління вікон, вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення.
Свеська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів), пуск КАБ (5 вибухів).