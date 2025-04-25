Уночі та зранку росіяни здійснили 26 обстрілів Сумщини, є поранений

Шалигинська громада: ворог скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух), атакував з мінометів (6 вибухів), FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад.

Уночі та зранку росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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