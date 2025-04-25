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Уночі та зранку росіяни здійснили 26 обстрілів Сумщини, є поранений

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Охтирська, Шалигинська, Свеська громади.

Уночі та зранку росіяни здійснили 26 обстрілів Сумщини, є поранений
Фото: unn.ua

Уночі та зранку росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Шалигинська громада: ворог скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух), атакував з мінометів (6 вибухів), FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад.  

Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).  

Миропільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).  

Юнаківська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів), обстріл з РСЗВ (10 вибухів).  

Хотінська громада: росіяни вдарили КАБами (2 вибухи).  

Охтирська громада: завдано атаку БпЛА (7 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу, пошкоджено навчальний заклад, у п’ятиповерховому житловому будинку пошкоджено скління вікон, вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення.  

Свеська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).  

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів), пуск КАБ (5 вибухів).

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