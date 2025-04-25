Кличко вважає, що для досягнення миру Україні може довестися "тимчасово" відмовитися від частини території

Водночас він сказав, що українці ніколи не погодяться визнати свою територію російською.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що Україні може довестися тимчасово відмовитися від частини території в якості угоди про мир із Росією. Про це він сказав у розмові з BBC. Журналісти зазначили, що Кличко – один з найбільш високопоставлених українських політиків, які публічно визнали необхідність тимчасової відмови від частини території.

На запитання про те, чи президент Володимир Зеленський обговорював із ним якісь деталі можливої угоди, київський мер відповів "ні". Кличко сказав, що це – не його функція.

"Один зі сценаріїв є віддати територію. Це нечесно. Але заради миру, тимчасового миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим", – сказав Кличко.

Водночас він сказав, що українці ніколи не приймуть окупацію Росії.