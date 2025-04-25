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Кличко вважає, що для досягнення миру Україні може довестися "тимчасово" відмовитися від частини території

Водночас він сказав, що українці ніколи не погодяться визнати свою територію російською. 

Кличко вважає, що для досягнення миру Україні може довестися "тимчасово" відмовитися від частини території
Віталій Кличко відкриває засідання 13 березня 2025 року
Фото: скрин відео

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що Україні може довестися тимчасово відмовитися від частини території в якості угоди про мир із Росією. Про це він сказав у розмові з BBC. Журналісти зазначили, що Кличко – один з найбільш високопоставлених українських політиків, які публічно визнали необхідність тимчасової відмови від частини території. 

На запитання про те, чи президент Володимир Зеленський обговорював із ним якісь деталі можливої угоди, київський мер відповів "ні". Кличко сказав, що це – не його функція. 

"Один зі сценаріїв є віддати територію. Це нечесно. Але заради миру, тимчасового миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим", – сказав Кличко. 

Водночас він сказав, що українці ніколи не приймуть окупацію Росії. 

  • Американський президент Дональд Трамп публічно не заявляв про те, що пропонує Україні відмовитися від окупованої території, аби Росія погодилася припинити війну. Але численні західні медіа писали про те, що таку пропозицію Штати передали Україні і Європі на зустрічі у Парижі. За даними журналістів, може йтися про відмову від Криму і аж до захоплених частин Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Вашингтон погрожує вийти з переговорного процесу, якщо найближчим часом не вдасться просунутися у врегулюванні війни. При цьому він тисне на України: цього тижня держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Стів Віткофф раптово відмовилися від участі в запланованих у Лондоні переговорах з українською і європейською командами. 
  • Володимир Зеленський говорив, що офіційно такої пропозиції не було. А також укотре наголошував, що Україна ніколи не визнає будь-яку захоплену територію частиною Росії. 
  • Раніше він пояснював, що не всі окуповані території вдасться відвоювати на полі бою, деякі з них повертатимуть дипломатичним шляхом. 
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