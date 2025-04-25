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Рютте: США погодилися, що Росія є довгостроковою загрозою

Генсек Альянсу їздив до Вашингтона зустрічатися з Трампом.

Рютте: США погодилися, що Росія є довгостроковою загрозою
Марк Рютте
Фото: ОПУ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що у Вашингтоні згодні з європейськими та канадськими союзниками щодо визнання Росії довгостроковою загрозою для Альянсу.

Як пише Reuters, Рютте переконаний у відданості Сполучених Штатів принципам Альянсу, навіть попри все більш відчутне зосередження уваги американської влади на Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 

Посадовець підтримав заяви Трампа про потребу у збільшенні внеску країн-членів у фінансування оборони, адже навіть з прописаними у Північноатлантичному договорі 2% від ВВП "ми не зможемо себе захистити". 

Щодо війни в Україні, то, за словами генсека НАТО, "м'яч на боці Росії, а угода на столі". Рютте відмовився обговорювати питання територіальних поступок нашої держави, бо, на його думку, "це не допоможе мирним переговорам".

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