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Підозрюваних у побитті військового підлітків відправили під домашній арешт

Один з них отримав нічний домашній арешт, троє - цілодобовий.

Підозрюваних у побитті військового підлітків відправили під домашній арешт
Підозрюваних у побитті військового підлітків відправили під домашній арешт
Фото: Суспільне Київ/Дар'я Нематіан Золбін

У столичному Дніпровському районному суді обрали запобіжний захід чотирьом підліткам, яких підозрюють у побитті військового. 

Про це повідомляє Суспільне.

Згідно з рішенням суду, до 19 червня 2025 року троє 17-річних хлопців перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом, а 15-річний — під нічним, з 20:00 до 6:00.

Адвокати хлопців просили для своїх клієнтів нічний домашній арешт та особисте зобов’язання.

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За версією адвокатки одного з підозрюваних, бійку спровокував сам військовослужбовець. За свідченнями очевидців, того дня він був в одному із закладів у столичному Гідропарку, начебто вийшов звідти напідпитку та голосно лаявся, чим спровокував конфлікт.

Військовослужбовця Максима Пархоменка, який фігурує на відео з побиттям, на судовому засіданні не було. Він відмовився говорити про обставини, що спричинили бійку, але розповів, що кілька днів провів у лікарні, зараз почувається добре, хоча має кілька синців. Зараз військовослужбовець покинув Київ та повернувся до своєї військової частини, де приступив до виконання обов’язків.

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