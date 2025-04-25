Підозрюваних у побитті військового підлітків відправили під домашній арешт

У столичному Дніпровському районному суді обрали запобіжний захід чотирьом підліткам, яких підозрюють у побитті військового.
Про це повідомляє Суспільне.
Згідно з рішенням суду, до 19 червня 2025 року троє 17-річних хлопців перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом, а 15-річний — під нічним, з 20:00 до 6:00.
Адвокати хлопців просили для своїх клієнтів нічний домашній арешт та особисте зобов’язання.
За версією адвокатки одного з підозрюваних, бійку спровокував сам військовослужбовець. За свідченнями очевидців, того дня він був в одному із закладів у столичному Гідропарку, начебто вийшов звідти напідпитку та голосно лаявся, чим спровокував конфлікт.
Військовослужбовця Максима Пархоменка, який фігурує на відео з побиттям, на судовому засіданні не було. Він відмовився говорити про обставини, що спричинили бійку, але розповів, що кілька днів провів у лікарні, зараз почувається добре, хоча має кілька синців. Зараз військовослужбовець покинув Київ та повернувся до своєї військової частини, де приступив до виконання обов’язків.
- 18 квітня співробітники поліції Києва затримали двох підлітків, які побили військового у столичному Гідропарку. Згодом стало відомо про затримання чотирьох підозрюваних.