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Офіс генпрокурора: через стан тіла первинно не вдалося встановити причини смерті Вікторії Рощиної

Вирішується питання щодо проведення додаткової судово-медичної експертизи за участі французьких експертів.

Офіс генпрокурора: через стан тіла первинно не вдалося встановити причини смерті Вікторії Рощиної
Вікторія Рощина

Для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної була призначена молекулярна експертиза. Експерти відібрали зразки ДНК у обох батьків Вікторії Рощиної, і за результатами експертизи з вірогідністю понад 99% тіло належить українській журналістці.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“За результатами огляду тіл, які були повернуті з російської федерації без зазначення прізвищ померлих осіб, у лютому 2025 року на одному з них було виявлено бірку з прізвищем Рощина”. - йдеться у повідомленні. 

Батьки ВІкторії Рощиної звернулися з клопотанням про проведення додаткової експертизи для ідентифікації тіла. Зараз вирішується питання щодо додаткової ідентифікації тіла із залученням французьких колег.

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У Офісі генпрокурора додали, що в лютому цього року призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті, наявних тілесних ушкоджень та характеру їх спричинення. 

“За її результатами на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму. Проте через стан тіла первинно не вдалося встановити причини смерті”, - уточнили правоохоронці. 

Через це відібрали необхідні зразки і тепер вирішується питання щодо проведення додаткової судово-медичної експертизи за участі французьких експертів для встановлення причин смерті та характеру виявлених тілесних ушкоджень.

  • Вікторію Рощину росіяни викрали в Бердянську 15 березня 2022 року. Журналістка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме. Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.

  • 3 серпня 2023 року Рощина зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.

  • Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, підтверджена.

  • 11 жовтня Офіс Генпрокурора України заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної в полоні Росії розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

  • Вікторію Рощину жорстоко катували. Про це йдеться у фільмі-розслідуванні “Слідства.Інфо” “Останнє завдання Віки”.

  • Пізніше журналістці посмертно присвоїли правозахисну премію Homo homini.
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