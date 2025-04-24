Офіс генпрокурора: через стан тіла первинно не вдалося встановити причини смерті Вікторії Рощиної

Для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної була призначена молекулярна експертиза. Експерти відібрали зразки ДНК у обох батьків Вікторії Рощиної, і за результатами експертизи з вірогідністю понад 99% тіло належить українській журналістці.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“За результатами огляду тіл, які були повернуті з російської федерації без зазначення прізвищ померлих осіб, у лютому 2025 року на одному з них було виявлено бірку з прізвищем Рощина”. - йдеться у повідомленні.

Батьки ВІкторії Рощиної звернулися з клопотанням про проведення додаткової експертизи для ідентифікації тіла. Зараз вирішується питання щодо додаткової ідентифікації тіла із залученням французьких колег.

У Офісі генпрокурора додали, що в лютому цього року призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті, наявних тілесних ушкоджень та характеру їх спричинення.

“За її результатами на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму. Проте через стан тіла первинно не вдалося встановити причини смерті”, - уточнили правоохоронці.

Через це відібрали необхідні зразки і тепер вирішується питання щодо проведення додаткової судово-медичної експертизи за участі французьких експертів для встановлення причин смерті та характеру виявлених тілесних ушкоджень.