Bloomberg: США вимагатимуть від Росії визнати право України на військову силу

Очікується, що спецпредставник США Віткофф підніме це питання у розмові з Путіним під час наступної зустрічі.

Сполученні Штати вимагатимуть від Росії у рамках угоди про мир визнати право України на власну армію та оборонну промисловість.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланнями на обізнані джерела.

"Очікується, що спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф підніме це питання перед президентом Росії Владіміром Путіним під час їхньої наступної зустрічі", - йдеться статті.

За інформацією агентства, це - ознака того, що адміністрація Дональда Трампа "шукає певних поступок від Кремля, а також і від України", намагаючись покласти край війні. Досі критики розглядали пропозиції від США як такі, що схиляються в бік Росії, зокрема - наполягання адміністрації Трампа на тому, щоб Україна відмовилася від прагнень приєднатися до НАТО.

Зазначається, що погодившись дозволити Києву мати добре укомплектовану армію, як того вимагають Україна та її європейські союзники, Путін буде змушений відмовитися від своєї мети "демілітаризації" України - однієї з головних заявлених ним цілей у війні.

Адміністрація Трампа також хоче, щоб Москва повернула Україні Запорізьку АЕС, яку вона захопила на початку свого повномасштабного вторгнення у 2022 році. За словами джерел, станція перейде під контроль США для управління енергопостачанням, але деталі планів ще не завершені та можуть змінитися.

11 квітня Віткофф уже втретє літав до Москви на переговори з Путіним. Віткофф раніше брав участь і у перемовинах з російською делегацією в Саудівській Аравії. Він повідомив, що в обговорюваній з Росією угоді про припинення вогню ключовими є "п'ять територій".

На початку квітня Reuters писав, що Віткофф на зустрічі з Дональдом Трампом запропонував "віддати" Росії чотири українські області. Проти цього виступив інший американський спецпредставник, Кіт Келлог. Він сказав, що Україна не погодиться віддати свої землі.

Україна ніколи не визнає окуповані землі територією Росії, наголошував президент. Навіть якщо всі союзники будуть на цьому наполягати, офіційно ця земля буде окупованою, а не російською. Володимир Зеленський визнає, що питання територій буде одним із найчутливіших під час переговорів про припинення війни. Але для України червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими.