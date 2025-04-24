«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
ГоловнаСвіт

Bloomberg: США вимагатимуть від Росії визнати право України на військову силу

Очікується, що спецпредставник США Віткофф підніме це питання у розмові з Путіним під час наступної зустрічі.

Bloomberg: США вимагатимуть від Росії визнати право України на військову силу
Стів Віткофф

Сполученні Штати вимагатимуть від Росії у рамках угоди про мир визнати право України на власну армію та оборонну промисловість. 

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланнями на обізнані джерела.

"Очікується, що спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф підніме це питання перед президентом Росії Владіміром Путіним під час їхньої наступної зустрічі", - йдеться статті.

За інформацією агентства, це - ознака того, що адміністрація Дональда Трампа "шукає певних поступок від Кремля, а також і від України", намагаючись покласти край війні. Досі критики розглядали пропозиції від США як такі, що схиляються в бік Росії, зокрема - наполягання адміністрації Трампа на тому, щоб Україна відмовилася від прагнень приєднатися до НАТО.

Зазначається, що погодившись дозволити Києву мати добре укомплектовану армію, як того вимагають Україна та її європейські союзники, Путін буде змушений відмовитися від своєї мети "демілітаризації" України - однієї з головних заявлених ним цілей у війні.

Адміністрація Трампа також хоче, щоб Москва повернула Україні Запорізьку АЕС, яку вона захопила на початку свого повномасштабного вторгнення у 2022 році. За словами джерел, станція перейде під контроль США для управління енергопостачанням, але деталі планів ще не завершені та можуть змінитися.

Україна ніколи не визнає окуповані землі територією Росії, наголошував президент. Навіть якщо всі союзники будуть на цьому наполягати, офіційно ця земля буде окупованою, а не російською. Володимир Зеленський визнає, що питання територій буде одним із найчутливіших під час переговорів про припинення війни. Але для України червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies