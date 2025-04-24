Британія і ЄС готують нову оборонну угоду — переговори заплановані на травень

Угоду можуть підписати під час саміту Британія-ЄС.

Велика Британія та Європейський Союз наближаються до укладення нового оборонного договору, повідомляє Reuters.

Очікується, що угоду можуть підписати під час саміту Британія-ЄС, запланованого на 19 травня в Лондоні. Перемовини проведе прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Це дуже складна геополітична ситуація. Саме тому ЄС, Велика Британія і вся Європа повинні співпрацювати якнайактивніше», — заявив посол Німеччини у Лондоні Міґель Бергер.

Уряд Стармера намагається відновити відносини з ЄС після Brexit, зосереджуючись передусім на безпековій сфері. Паралельно Лондон прагне укласти нову торговельну угоду зі США, зокрема, щодо зниження мит.

Великобританія сподівається також отримати доступ до нового фонду переозброєння ЄС у розмірі 150 мільярдів євро, що дозволить компаніям укладати угоди для потенційної реалізації спільних оборонних проектів із країнами ЄС.

Угода з Євросоюзом може включати й інші напрямки співпраці — енергетику, рибальство, продовольчі стандарти та мобільність молоді. ЄС, ймовірно, вимагатиме дозволу для молодих громадян працювати у Великій Британії, що викликає спротив частини британського електорату.