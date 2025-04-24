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У західноафриканській країні Бенін під час нападу джихадистів загинули 54 солдати

Це найбільші офіційні втрати з початку атак джихадистів на півночі країни.

Повстанці-джихадисти, ймовірно, вбили 54 військових під час нападу минулого тижня на військові пости в національному парку західноафриканської країни Бенін, пише France24.

Речник уряду Вілфрід Леандре Хунгбеджі повідомив про нову кількість жертв на брифінгу з приводу нападу 17 квітня в національному парку W на півночі Беніну, неподалік від кордону з Буркіна-Фасо та Нігером. Раніше влада повідомляла про вісім смертей.

Це найбільші офіційні втрати з початку атак джихадистів на півночі.

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Відповідальність за атаку взяла Група підтримки ісламу та мусульман (GSIM або JNIM арабською мовою), пов'язана з Аль-Каїдою. Там було вбито 70 бенінських солдатів.

“Навіть якщо це не 70 ... це багато", ‒ визнав речник уряду.

У січні 2022 року країна розгорнула майже 3000 солдатів для охорони своїх кордонів. Пізніше вона направила додаткові 5000 військових для зміцнення безпеки на півночі.

28 бенінських солдатів були вбиті біля кордону між Беніном, Нігером і Буркіна-Фасо в січні унаслідок нападу, за який також взяла відповідальність GSIM.

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