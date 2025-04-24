Колишнього президента Південної Кореї Мун Чже Іна звинуватили у хабарництві

Він очолював країну з 2017 по 2022 рік.

Прокуратура Південної Кореї пред'явила звинувачення колишньому президенту Мун Чже Іну у хабарництві. Мун очолював країну з 2017 по 2022 рік і найбільше запам’ятався своїми спробами досягти мирної угоди з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це пише ВВС.

Прокурори стверджують, що колишній зять експрезидента, Сео, мав невеликий досвід роботи в авіаційній промисловості, але його найняли замість генерального директора авіакомпанії, який очолював державне агентство.

Окрім Муна обвинувачення також висунули колишньому чиновнику Лі Сан Джику. Його звинувачують у хабарництві та зловживанні довірою. У 2022 році Лі засудили до шести років в'язниці за розкрадання коштів компанії.

Лі був засновником бюджетної авіакомпанії Eastar Jet і призначений головою Корейського агентства малого та середнього бізнесу та стартапів у 2018 році – того ж року, коли зять тодішнього президента став виконавчим директором дочірньої компанії своєї авіакомпанії Thai Eastar Jet.

У період з 2018 по 2020 рік Сео отримав близько 217 мільйонів вон (150 000 доларів США) зарплати та компенсації за оренду житла. На думку прокурорів, ця сума яка і є хабарем, призначеним для Муна.

За словами прокурорів, Сео був призначений "незважаючи на будь-який відповідний досвід або кваліфікацію в галузі авіаперевезень". За даними ЗМІ, він не виконував свої обов'язки належним чином.

Звинувачення Муну висунули на тлі серії судових проваджень щодо чиновників його адміністрації. Раніше цього місяця колишнього радника Муна з національної безпеки та міністра оборони було звинувачено у звинуваченні у витоку розвідданих.

Прокуратуру країни часто звинувачують у політизованості – і коли уряд змінюється, об'єктами розслідуваннь зазвичай стають опозиціонери або попередня адміністрація.

Нинішній уряд очолює виконуючий обов'язки президента і прем'єр-міністра Хан Дак Су з Партії влади народу.Демократична партія Муна засудила переслідування, назвавши його "політично мотивованим кроком, спрямованим на приниження колишнього президента".

У вересні минулого року під час розслідування звинувачень у хабарництві в резиденції Мун Да Хе, доньки колишнього президента, було проведено обшук.