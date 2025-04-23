США хочуть реформувати МВФ і Світовий банк

Серед запропонованих змін — посилення підтримки доступу до енергетики та схвалення Світовим банком фінансування атомної енергетики.

Адміністрація Дональда Трампа ініціює масштабну реформу Міжнародного валютного фонду та Світового банку з метою створення «стійкої міжнародної економічної системи», яка краще відповідатиме інтересам США та інших країн.

Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Politico.

Бессент підкреслив, що США прагнуть розширити своє лідерство у цих організаціях, зберігаючи водночас їхню місію.

Міністр розкритикував обидві інституції за «втрату фокусу» та надмірну увагу до питань клімату, гендеру й соціальної політики замість забезпечення економічної відповідальності країн-позичальників.

Серед запропонованих змін — посилення підтримки доступу до енергетики та схвалення Світовим банком фінансування атомної енергетики. Очікується, що президент Світового банку Аджай Банга представить новий енергетичний план у червні.

Окремо Бессент розкритикував статус Китаю як країни, що розвивається, у діяльності Світового банку. За його словами, Китай має відповідати своїм реальним економічним масштабам.

Міністр також пов’язав виділення США $4 млрд на фонд Світового банку для найбідніших країн із готовністю банку втілювати американські вимоги щодо реформ.

У заяві щодо МВФ Бессент закликав організацію зайняти жорсткішу позицію стосовно економічної політики Китаю та назвав неприйнятним ігнорування фінансових дисбалансів, спричинених країнами з профіцитом.

За словами Бессента, його виступ не став несподіванкою для керівництва МВФ та Світового банку. «Я вважаю, що Банга й Георгієва є хорошими лідерами. Сподіваюся, вони зможуть виправдати довіру адміністрації», — сказав міністр.