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США хочуть реформувати МВФ і Світовий банк

Серед запропонованих змін — посилення підтримки доступу до енергетики та схвалення Світовим банком фінансування атомної енергетики.

США хочуть реформувати МВФ і Світовий банк
Скотт Бессент
Фото: Х/Scott Bessent News

Адміністрація Дональда Трампа ініціює масштабну реформу Міжнародного валютного фонду та Світового банку з метою створення «стійкої міжнародної економічної системи», яка краще відповідатиме інтересам США та інших країн.

Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Politico.

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Бессент підкреслив, що США прагнуть розширити своє лідерство у цих організаціях, зберігаючи водночас їхню місію.

Міністр розкритикував обидві інституції за «втрату фокусу» та надмірну увагу до питань клімату, гендеру й соціальної політики замість забезпечення економічної відповідальності країн-позичальників.

Серед запропонованих змін — посилення підтримки доступу до енергетики та схвалення Світовим банком фінансування атомної енергетики. Очікується, що президент Світового банку Аджай Банга представить новий енергетичний план у червні.

Окремо Бессент розкритикував статус Китаю як країни, що розвивається, у діяльності Світового банку. За його словами, Китай має відповідати своїм реальним економічним масштабам.

Міністр також пов’язав виділення США $4 млрд на фонд Світового банку для найбідніших країн із готовністю банку втілювати американські вимоги щодо реформ.

У заяві щодо МВФ Бессент закликав організацію зайняти жорсткішу позицію стосовно економічної політики Китаю та назвав неприйнятним ігнорування фінансових дисбалансів, спричинених країнами з профіцитом.

За словами Бессента, його виступ не став несподіванкою для керівництва МВФ та Світового банку. «Я вважаю, що Банга й Георгієва є хорошими лідерами. Сподіваюся, вони зможуть виправдати довіру адміністрації», — сказав міністр.

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