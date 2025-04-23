«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Росія відмовилася видати Сирії експрезидента Асада

Дамаск відкритий до закупівлі додаткової зброї з Росії та інших країн.

ЗМІ: Росія відмовилася видати Сирії експрезидента Асада
Президен Сирії Башар Асад
Фото: UPA/UPG

Кремль відхилив запит сирійської влади видати експрезидента Башара Асада в обмін на присутність російських військ у країні.

Про це тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа заявив в інтерв’ю The New York Times.

За словами аль-Шараа, після втечі Асада до РФ, сирійські чиновники звернулися до Кремля із запитом передати його Дамаску в обмін на збереження військової присутності Росії у Сирії. Та Кремль відхилив вимоги аль-Шараа.

NYT підкреслює, що сирійський тимчасовий президент уперше публічно визнав реакцію Кремля на запит про видачу Асада. 

"Росія є постійним членом Радбезу ООН,  зброя Сирії повністю російська. Є чимало продовольчих та енергетичних угод, на які Сирія покладалася протягом багатьох років. Ми повинні брати до уваги ці сирійські інтереси", – каже аль-Шарра.

За словами тимчасового президента Сирії, Кремль укомплектовував сирійську армію протягом десятиліть і, ймовірно, його країна може знову потребувати підтримки Росії або інших країн у майбутньому.

"До цього часу ми не мали пропозицій від інших країн щодо заміни сирійської зброї, яка переважно виробляється у Росії", — додає аль-Шараа.

За словами президента Сирії, уряд Дамаску веде перемовини із Туреччиною та Росією імовірно щодо майбутньої військової підтримки з боку цих країн. Тимчасовий президент Сирії також є відкритим до закупівлі додаткової зброї з Росії та інших країн.

"Туреччина має військову присутність у Сирії, і Росія також має військову присутність. Ми анулювали попередні угоди між Сирією та іншими країнами і перебуваємо у процесі розробки нових угод", — повідомляє аль-Шараа.

Як підкреслює Аль-Шараа, будь-які нові угоди про військову присутність повинні гарантувати незалежність Сирії, стабільність її безпеки і те, що присутність жодної країни не створює загрози або небезпеки для інших країн через сирійську територію.

  • Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї заявила, що у Сирії залишається понад 100 місць зберігання хімічної зброї після повалення режиму Башара Асада.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies