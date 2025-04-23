ЗМІ: Росія відмовилася видати Сирії експрезидента Асада

Дамаск відкритий до закупівлі додаткової зброї з Росії та інших країн.

Кремль відхилив запит сирійської влади видати експрезидента Башара Асада в обмін на присутність російських військ у країні.

Про це тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа заявив в інтерв’ю The New York Times.

За словами аль-Шараа, після втечі Асада до РФ, сирійські чиновники звернулися до Кремля із запитом передати його Дамаску в обмін на збереження військової присутності Росії у Сирії. Та Кремль відхилив вимоги аль-Шараа.

NYT підкреслює, що сирійський тимчасовий президент уперше публічно визнав реакцію Кремля на запит про видачу Асада.

"Росія є постійним членом Радбезу ООН, зброя Сирії повністю російська. Є чимало продовольчих та енергетичних угод, на які Сирія покладалася протягом багатьох років. Ми повинні брати до уваги ці сирійські інтереси", – каже аль-Шарра.

За словами тимчасового президента Сирії, Кремль укомплектовував сирійську армію протягом десятиліть і, ймовірно, його країна може знову потребувати підтримки Росії або інших країн у майбутньому.

"До цього часу ми не мали пропозицій від інших країн щодо заміни сирійської зброї, яка переважно виробляється у Росії", — додає аль-Шараа.

За словами президента Сирії, уряд Дамаску веде перемовини із Туреччиною та Росією імовірно щодо майбутньої військової підтримки з боку цих країн. Тимчасовий президент Сирії також є відкритим до закупівлі додаткової зброї з Росії та інших країн.

"Туреччина має військову присутність у Сирії, і Росія також має військову присутність. Ми анулювали попередні угоди між Сирією та іншими країнами і перебуваємо у процесі розробки нових угод", — повідомляє аль-Шараа.

Як підкреслює Аль-Шараа, будь-які нові угоди про військову присутність повинні гарантувати незалежність Сирії, стабільність її безпеки і те, що присутність жодної країни не створює загрози або небезпеки для інших країн через сирійську територію.