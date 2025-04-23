Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
​Taurus для України
​Taurus для України
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСвіт

Глава МЗС Польщі обурився наміром Росії забрати українські території: «У вас що, замало землі?»

Сікорський порадив росіянам «краще управляти тим, що у вас є, згідно з міжнародним правом».

Глава МЗС Польщі обурився наміром Росії забрати українські території: «У вас що, замало землі?»
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський
Фото: Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час щорічного звернення до парламенту різко розкритикував Росію та закликав її керівництво зупинити агресію проти України, передає The Guardian.

Підписуйтесь на наш Google News

«У вас що, замало землі? Одинадцять часових поясів — і цього ще недостатньо? Займіться тим, щоб краще управляти тим, що у вас є, згідно з міжнародним правом», — звернувся Сікорський до російського керівництва.

Міністр також охарактеризував складну ситуацію, яка склалася на тлі війни в Україні, що триває біля польського кордону, та зростання загрози її поширення.

«У польських домівках оселилися тривога й запитання: чи загрожує російська агресія й нам? Чи не наближається криза у відносинах між Європою та Сполученими Штатами? Чи зможе Європа швидко посилити свої оборонні спроможності?» — сказав Сікорський.

Польща, яка залишається одним із найактивніших союзників Києва, разом з іншими країнами ЄС посилює обороноздатність через побоювання, що агресія Росії не обмежиться Україною.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies