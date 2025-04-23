Мінкульти України та Польщі відреагували на провокативну табличку на могилі воїнів УПА

акт вандалізму на могилі УПА в Польщі, с. Монастир

Міністри культури України Микола Точицький і Польщі Ганна Врублевська зробили спільну заяву щодо акту вандалізму на одному з українських місць памʼяті у Польщі.

Про це повідомила пресслужба українського Мінкульту.

На їхню думку, незаконно встановлені написи і знаки на пам’ятникові бійцям УПА мають бути невідкладно усунуті.

За словами посадовців, йдеться про свідому провокацію, яка відповідає інтересам Росії та спрямована на підрив конструктивного діалогу між країнами.

Точицький і Врублевська запевнили, що продовжать роботу над зміцненням стратегічного партнерства і вирішенням проблемних питань шляхом діалогу та взаєморозуміння.

Усі факти вандалізму щодо місць памʼяті та поховань розслідують відповідні служби.