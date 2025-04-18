Україна отримала ще 11 вантажів гуманітарної допомоги з Литви, Польщі та Бельгії на підтримку енергетики

Упродовж 14–18 квітня енергетичні підприємства України отримали 11 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 271,7 тонни.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Серед донорів – партнери з Литви, Польщі та Бельгії. До складу вантажів увійшли трансформатори, генератори, спецтехніка та інше електротехнічне обладнання. Отримане устаткування вже розподілено між енергетичними компаніями.
З березня 2022 року Україна отримала 245 вантажів допомоги з Литви (понад 3 831 тонна), 135 – з Польщі (понад 2 120 тонн) та 12 – з Бельгії (понад 158 тонн), додали в міністерстві.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну надійшов 1761 вантаж гуманітарної допомоги для енергетичного сектору з 38 країн. Загальна вага допомоги перевищує 22,6 тис. тонн.