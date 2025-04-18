Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Не більше ніж два строки. Президентська фракція хоче заборонити Кличку й іншим мерам-довгожителям балотуватися
Не більше ніж два строки. Президентська фракція хоче заборонити Кличку й іншим мерам-довгожителям балотуватися
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна отримала ще 11 вантажів гуманітарної допомоги з Литви, Польщі та Бельгії на підтримку енергетики

Партнери передали трансформатори, генератори, спецтехніку й інше електротехнічне обладнання.

Україна отримала ще 11 вантажів гуманітарної допомоги з Литви, Польщі та Бельгії на підтримку енергетики
допомога від партнерів для української енергетики
Фото: Міненерго

Упродовж 14–18 квітня енергетичні підприємства України отримали 11 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 271,7 тонни. 

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Support LB.ua

Серед донорів – партнери з Литви, Польщі та Бельгії. До складу вантажів увійшли трансформатори, генератори, спецтехніка та інше електротехнічне обладнання. Отримане устаткування вже розподілено між енергетичними компаніями.

З березня 2022 року Україна отримала 245 вантажів допомоги з Литви (понад 3 831 тонна), 135 – з Польщі (понад 2 120 тонн) та 12 – з Бельгії (понад 158 тонн), додали в міністерстві.

  • Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну надійшов 1761 вантаж гуманітарної допомоги для енергетичного сектору з 38 країн. Загальна вага допомоги перевищує 22,6 тис. тонн.
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies