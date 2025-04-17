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Україна отримала комплексну лабораторію JDEAL для експертиз воєнних злочинів

Цю лабораторію Україні передали Нідерланди. 

Україна отримала комплексну лабораторію JDEAL для експертиз воєнних злочинів
Мін’юст отримав комплексну лабораторію JDEAL
Фото: Міністерство юстиції

Міністерство юстиції отримало унікальну комплексну лабораторію JDEAL для експертиз воєнних злочинів. Її Україні передали Нідерланди.

Про це повідомила пресслужба міністерства. 

Лабораторія складається з шести спеціалізованих модулів:

  • молекулярно-генетичного;
  • фізико-хімічного;
  • дактилоскопічного;
  • модулю фотофіксації об’єктів дослідження та проведення мікроскопічних досліджень;
  • модулю криміналістичного аналізу речових доказів;
  • інженерно-технічного модуля.

Мобільна лабораторія – це справжній криміналістичний мозковий центр, який об’єднує найсучасніше обладнання для досліджень у сфері біології, хімії, ДНК-аналізу, комп’ютерних технологій, вибухових речовин та слідів пострілу, цифрового сліду.

Серед прикладів досліджень – відновлення видалених даних з мобільних телефонів, комп’ютерів і навіть хмарних сервісів на кшталт WhatsApp, Facebook, Instagram, iCloud чи Google.

Фізико-хімічний модуль дозволяє, наприклад, одним натисканням кнопки одночасно визначити вміст жиру у чотирьох зразках харчових продуктів та кормів. Дані експертизи можуть допомогти встановити факти постачання неякісного харчування для ЗСУ.

"Це найбільший донат, найбільша іноземна допомога та інвестиція в систему нашої української судової експертизи Міністерства юстиції за весь час її існування. Фокус цієї лабораторії - проведення експертиз, пов’язаних із воєнними злочинами. Також, попит на подібні експертизи й у цивільному житті є надзвичайно високим. Ми будемо в змозі максимально повно забезпечувати запити Національної поліції, Служби Безпеки України, ДБР, БЕБ, НАБУ", – зазначив заступник міністерки юстиції України Андрій Гайченко.

Інше обладнання в складі лабораторії – портативний хроматограф-мас-спектрометр GC/MS від INFICON. Він призначений для швидкої та точної ідентифікації хімічних речовин безпосередньо на місці події. Пристрій дозволяє отримати лабораторну якість результатів менш ніж за 10 хвилин, що є критично важливим для прийняття оперативних рішень у сфері безпеки та охорони здоров'я.

Аналізатори ToxiRAE Pro LEL та ChemPro 100, своєю чергою, виявляють горючі речовини, пари хімікатів та бойові отруйні речовини. Їх використовують для аналізу матеріалів з деокупованих територій для виявлення слідів шкідливих речовин.

Не менш важливим є і модуль мікроскопії. Granum L3002 з цифровою відеокамерою дає змогу експертам досліджувати біологічні зразки у режимі реального часу та документувати найдрібніші деталі.

Використання лабораторії в експертній практиці дозволить у найкоротші строки та на високому науковому рівні вирішувати питання експертного забезпечення правосуддя в державі з урахуванням викликів війни.

  • Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували 159 тисяч воєнних злочинів, скоєних росіянами.
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