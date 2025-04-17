Україна отримала комплексну лабораторію JDEAL для експертиз воєнних злочинів

Міністерство юстиції отримало унікальну комплексну лабораторію JDEAL для експертиз воєнних злочинів. Її Україні передали Нідерланди.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Лабораторія складається з шести спеціалізованих модулів:

молекулярно-генетичного;

фізико-хімічного;

дактилоскопічного;

модулю фотофіксації об’єктів дослідження та проведення мікроскопічних досліджень;

модулю криміналістичного аналізу речових доказів;

інженерно-технічного модуля.

Мобільна лабораторія – це справжній криміналістичний мозковий центр, який об’єднує найсучасніше обладнання для досліджень у сфері біології, хімії, ДНК-аналізу, комп’ютерних технологій, вибухових речовин та слідів пострілу, цифрового сліду.

Серед прикладів досліджень – відновлення видалених даних з мобільних телефонів, комп’ютерів і навіть хмарних сервісів на кшталт WhatsApp, Facebook, Instagram, iCloud чи Google.

Фізико-хімічний модуль дозволяє, наприклад, одним натисканням кнопки одночасно визначити вміст жиру у чотирьох зразках харчових продуктів та кормів. Дані експертизи можуть допомогти встановити факти постачання неякісного харчування для ЗСУ.

"Це найбільший донат, найбільша іноземна допомога та інвестиція в систему нашої української судової експертизи Міністерства юстиції за весь час її існування. Фокус цієї лабораторії - проведення експертиз, пов’язаних із воєнними злочинами. Також, попит на подібні експертизи й у цивільному житті є надзвичайно високим. Ми будемо в змозі максимально повно забезпечувати запити Національної поліції, Служби Безпеки України, ДБР, БЕБ, НАБУ", – зазначив заступник міністерки юстиції України Андрій Гайченко.

Інше обладнання в складі лабораторії – портативний хроматограф-мас-спектрометр GC/MS від INFICON. Він призначений для швидкої та точної ідентифікації хімічних речовин безпосередньо на місці події. Пристрій дозволяє отримати лабораторну якість результатів менш ніж за 10 хвилин, що є критично важливим для прийняття оперативних рішень у сфері безпеки та охорони здоров'я.

Аналізатори ToxiRAE Pro LEL та ChemPro 100, своєю чергою, виявляють горючі речовини, пари хімікатів та бойові отруйні речовини. Їх використовують для аналізу матеріалів з деокупованих територій для виявлення слідів шкідливих речовин.

Не менш важливим є і модуль мікроскопії. Granum L3002 з цифровою відеокамерою дає змогу експертам досліджувати біологічні зразки у режимі реального часу та документувати найдрібніші деталі.

Використання лабораторії в експертній практиці дозволить у найкоротші строки та на високому науковому рівні вирішувати питання експертного забезпечення правосуддя в державі з урахуванням викликів війни.