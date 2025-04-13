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Унаслідок атаки РФ у Сумах загинула ексочільниця обласної юстиції Людмила Ващенко

Із 2013 року вона працювала приватним нотаріусом.

Унаслідок атаки РФ у Сумах загинула ексочільниця обласної юстиції Людмила Ващенко

Унаслідок російського удару у Сумах загинула колишня очільниця обласної юстиції Людмила Ващенко.

Про це повідомили у Мін'юсті. 

"Ворожий удар по центру Сум забрав життя Ващенко Людмили Володимирівни - людини, яка левову частину свого трудового шляху присвятила керівництву в юстиції Сумської області", – розповіли у міністерстві. 

В органах юстиції жінка почала працювати з 1996 року на посаді начальника відділу кадрів, потім стала заступницею начальника Сумського обласного управління юстиції- начальником відділу реєстрації актів цивільного стану. 

З грудня 2006 по лютий 2013 очолювала юстицію Сумської області. 

Згодом забезпечувала громадян нотаріальними послугами, працюючи приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу.

"Справжня лідерка, професіонал та людина високих моральних принципів - саме такою Людмила Володимирівна назавжди залишиться в памʼяті всіх, хто її знав. Завдяки її відповідальності, наполегливості та мудрості робота була ефективною, а колектив завжди відчував підтримку та справедливість у її рішеннях", – зазначили у відомстві. 

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.

  • Зранку 13 березня у Сумах пролунали вибухи. Загинули понад 30 осіб, зокрема 2 дитини. Постраждали понад 110 людей. 
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