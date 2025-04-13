​Внаслідок удару Росії по Сумах загинула органістка обласної філармонії, артистка оркестру місцевого театру Олена Когут

Унаслідок російського ракетного удару по Сумах загинула музикантка Олена Когут. Вона була органісткою обласної філармонії, артисткою оркестру місцевого театру, а також викладала в коледжі.

Про це повідомили її колеги зі Сумського національного театру імені Михайла Щепкіна та Національна філармонія.

"Сьогодні внаслідок ракетного удару Росії по Сумах загинула Олена Когут - солістка-органістка Сумської обласної філармонії, артистка оркестру Сумського національного театру ім. М. Щепкіна, викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури", - йдеться в повідомленні.

Колеги Олени розповіли, що жінка була талановитою піаністкою, "сповненою енергії та творчих планів".

Крім викладання та професійного заняття музикою, Олена Когут виступала за кордоном, де виконувала гімн України в історичних храмах Європи.



У неї залишилася матір, чоловік та сини.