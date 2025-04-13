Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов (доповнено)
Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов (доповнено)
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Внаслідок удару Росії по Сумах загинула органістка обласної філармонії, артистка оркестру місцевого театру Олена Когут

Наразі відомо, що росіяни вбили щонайменше 32 людей.

​Внаслідок удару Росії по Сумах загинула органістка обласної філармонії, артистка оркестру місцевого театру Олена Когут
Олена Когут
Фото: Національна філармонія України

Унаслідок російського ракетного удару по Сумах загинула музикантка Олена Когут. Вона була органісткою обласної філармонії, артисткою оркестру місцевого театру, а також викладала в коледжі.

Про це повідомили її колеги зі Сумського національного театру імені Михайла Щепкіна та Національна філармонія.

"Сьогодні внаслідок ракетного удару Росії по Сумах загинула Олена Когут - солістка-органістка Сумської обласної філармонії, артистка оркестру Сумського національного театру ім. М. Щепкіна, викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури", - йдеться в повідомленні.

Колеги Олени розповіли, що жінка була талановитою піаністкою, "сповненою енергії та творчих планів".

Крім викладання та професійного заняття музикою, Олена Когут виступала за кордоном, де виконувала гімн України в історичних храмах Європи. 

У неї залишилася матір, чоловік та сини.

  • Сьогодні Росія завдала ракетного удару по середмістю Сум. За даними Головного управління розвідки, по місту вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронежської та Курської областей.
  • Внаслідок атаки загинуло щонайменше 32 людей, зокрема двоє дітей. Ще принаймні 99 містян зазнали поранень, серед них 11 неповнолітніх.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies