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Посол ЄС в Україні відреагувала на ракетний удар Росії у Сумах

Удар по Сумах — "ще один воєнний злочин РФ у низці багатьох". 

Посол ЄС в Україні відреагувала на ракетний удар Росії у Сумах
наслідки обстрілу РФ по Сумах
Фото: Ігор Клименко

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на цинічний ракетний обстріл РФ у Сумах. Пані дпосол наголосила, що удар по Сумах черговий воєнний злочин РФ.

Про це Катаріна Матернова написала у соцмережі Х.

"Жахлива атака росіян на Суми сьогодні вранці — дві балістичні ракети влучили в центр міста. Тоді, коли віряни зібралися на богослужіння з нагоди Вербної неділі! Ще один воєнний злочин РФ у низці багатьох! Співчуття родинам загиблих", – написала пані посол.

  • Удар по Сумах 13 квітня: станом на 13:40 загинула 31 особа, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей.
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