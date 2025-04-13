Посол ЄС в Україні відреагувала на ракетний удар Росії у Сумах

Удар по Сумах — "ще один воєнний злочин РФ у низці багатьох".

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на цинічний ракетний обстріл РФ у Сумах. Пані дпосол наголосила, що удар по Сумах черговий воєнний злочин РФ.

Про це Катаріна Матернова написала у соцмережі Х.

"Жахлива атака росіян на Суми сьогодні вранці — дві балістичні ракети влучили в центр міста. Тоді, коли віряни зібралися на богослужіння з нагоди Вербної неділі! Ще один воєнний злочин РФ у низці багатьох! Співчуття родинам загиблих", – написала пані посол.