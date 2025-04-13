Посол ЄС в Україні відреагувала на ракетний удар Росії у Сумах

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на цинічний ракетний обстріл РФ у Сумах. Пані дпосол наголосила, що удар по Сумах черговий воєнний злочин РФ.
Про це Катаріна Матернова написала у соцмережі Х.
"Жахлива атака росіян на Суми сьогодні вранці — дві балістичні ракети влучили в центр міста. Тоді, коли віряни зібралися на богослужіння з нагоди Вербної неділі! Ще один воєнний злочин РФ у низці багатьох! Співчуття родинам загиблих", – написала пані посол.
- Удар по Сумах 13 квітня: станом на 13:40 загинула 31 особа, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей.