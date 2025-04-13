Сили оборони зупинили механізований штурм росіян на Краматорському напрямку

Прикордонники підрозділу "Фенікс" зірвали механізований штурм росіян поблизу Курдюмівки на Краматорському напрямку.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Днями ворог здійнив спробу механізованого штурму. Пілоти дронів РУБпАК "Фенікс" відбили черговий штурм противника на бронетехніці в районі Курдюмівки на Краматорському напрямку", — ідеться у повідомленні.

Сили оборони знищили бронемашину, МТ-ЛБ, легкий броньований тягач та позицію противника разом з особовим складом. Також ліквідували екіпажі ворожої техніки. Уражено також особовий склад та укриття загарбників.