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Bloomberg: Іспанія пропонує використовувати заморожені активи РФ для посилення ЄС та підтримки України

Створення такого фонду може стати доповненням до нового кредитного інструменту на суму 150 мільярдів євро.

Bloomberg: Іспанія пропонує використовувати заморожені активи РФ для посилення ЄС та підтримки України
Фото: EPA/UPG

Іспанія пропонує створити новий оборонний фонд для надання безповоротних грантів на зміцнення європейської оборони та надання підтримки Україні за рахунок заморожених активів російського центробанку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо закликав колег із ЄС створити тимчасовий інструмент для фінансування великомасштабних загальноєвропейських проектів.

"Настав час для європейської солідарності, щоб підтримати Україну та східні прифронтові країни. Нам потрібно разом інвестувати в оборону, яка є справді європейським суспільним благом, яке приносить користь нашим громадянам і зміцнює нашу економічну безпеку", — сказав він у кулуарах зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Варшаві.

На відміну від запропонованих до цього часу варіантів, які базуються лише на пільгових кредитах, Іспанія хоче надати гранти країнам ЄС — зокрема, східним, які є більш вразливими до російської загрози. Запропонований Іспанією інструмент спеціального призначення фінансуватиметься за рахунок внесків країн-членів, приєднаних до боргу ЄС, а також з фонду Європейського стабілізаційного механізму.

Крім того, Мадрид заявив, що частина знерухомлених активів російського центрального банку в розмірі 200 мільярдів євро (227 мільярдів доларів), що знаходяться в Європі, також може бути використана для фінансування військових проектів на користь України.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив журналістам після засідання, що Єврокомісія «готова вивчати нові шляхи і варіанти», а фокус Іспанії на підтримці сходу регіону «добре вписується в дискусію, яку ми ведемо».

Наразі ЄС, більшість активів якого зберігається в брюссельській розрахунковій палаті Euroclear, використовував заморожені російські активи для отримання надходжень для фінансування бюджету України в рамках пакету кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів від "Великої сімки". Але Європейська комісія — підрозділ виконавчої влади ЄС — розглядає варіанти подальшого використання активів для підтримки Києва на тлі занепокоєння Європи щодо допомоги США.

Можливість створення такого фонду може стати доповненням до нового кредитного інструменту на суму 150 мільярдів євро (170 мільярдів доларів), який розробляється для зміцнення оборонно-промислового потенціалу Європи в деяких стратегічних галузях у співпраці з деякими з її найближчих партнерів, зокрема з Україною.

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