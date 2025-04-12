Тарифна війна Трампа: США хочуть укласти 90 торговельних угод за 90 днів. Експерти сумніваються, що це можливо

Адміністрація президента Дональда Трампа хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів, але виклики для швидкого вирішення торгової війни президента вже очевидні, пише Reuters.

Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович у понеділок буде одним із перших офіційних представників зовнішньої торгівлі, які прибудуть до Вашингтона для термінових переговорів щодо впроваджених Трампом на початку квітня тарифів. Блок є одним із найбільших торгових партнерів США з майже 1 трильйоном доларів у двосторонній торгівлі минулого року.

Але коли Шефчович прибуде, головний учасник переговорів Трампа щодо тарифів, міністр фінансів Скотт Бессент, буде в Буенос-Айресі, щоб продемонструвати підтримку економічних реформ в Аргентині, а не у Вашингтоні, хоча загальна річна торгівля Аргентини зі США становить лише 16,3 мільярда доларів.

Як зазначає Reuters, відсутність Бессента в понеділок підкреслює сумніви експертів з торгівлі щодо того, наскільки ефективно адміністрація може керувати такою кількістю одночасних переговорів і загальних перспектив досягнення 90 угод за 90 днів.

«Закріплення цих рішень потребуватиме серйозних переговорів», – каже Венді Катлер, колишній головний торговельний переговірник від США, яка очолює Інститут політики азіатського суспільства. «Немає жодного способу для нас протягом цього періоду укласти комплексну угоду з будь-якою з цих країн».

Торговельний радник Білого дому Пітер Наварро в ефірі Fox Business Network у п’ятницю висловив впевненість, що Бессент, торговий представник США Джеймісон Грір і міністр торгівлі Говард Лутнік можуть виконати цю роботу.

"Тож ми збираємося провести 90 угод за 90 днів. Це можливо", – сказав Наварро.

Зрештою, Трамп, «бос, стане головним учасником переговорів. Нічого не буде зроблено без його уважного розгляду», – сказав Наварро.

Цього тижня Трамп запустив 90-денний зворотний відлік, коли він призупинив запровадження своїх мит для багатьох країн після того, як фінансові ринки зайшли в штопор через побоювання рецесії та інфляції, серед інших факторів. За його словами, 90-денна пауза дозволить країнам досягти двосторонніх угод зі США.

Відновлення довіри фінансових ринків є ще однією важливою метою протягом 90 днів. Цього тижня інвестори продали боргові зобов’язання казначейства США, піднявши процентні ставки та послабивши долар на тлі побоювань щодо рецесії та відновлення інфляції в США. Золото, притулок для інвесторів під час кризи, досягло рекордного рівня.

Катлер каже, що ці фактори будуть чинити тиск на команду Трампа для досягнення швидких перемог.

«На них ляже обов’язок продемонструвати, що вони можуть швидко укладати угоди з країнами, і вселити певну впевненість у ринок та інших торгових партнерів», – сказала вона.