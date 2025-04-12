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Ізраїль захопив ключовий коридор у Газі та закликав жителів евакуюватися

ХАМАС очікує “реального прогресу” у досягненні угоди про припинення вогню.

Ізраїль оголосив, що його військові завершили захоплення нового коридору на півдні Смуги Гази, пише France24.

Міністр оборони Ісраель Кац заявив про це, коли ХАМАС очікує “реального прогресу” у досягненні угоди про припинення вогню, щоб покласти край війні в Газі, а високопоставлені лідери палестинського руху мають провести переговори з єгипетськими посередниками в Каїрі.

“ЦАХАЛ (військові) наразі завершили захоплення осі Мораг, яка перетинає Газу між Рафахом і Хан-Юнісом, перетворюючи всю територію між Філадельфійським шляхом (уздовж кордону з Єгиптом) і Морагом на частину ізраїльської зони безпеки”, ‒ сказав Кац.

Того ж дня ізраїльські військові видали новий наказ про евакуацію для жителів Хан-Юніса та прилеглих районів напередодні запланованого удару після того, як на початку дня звідти випустили ракети.

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“Війська ЦАХАЛу (Ізраїлю) діють зі значною силою в цьому районі та завдаватимуть інтенсивних ударів по будь-якій точці, звідки запустять ракети”, ‒ написав арабомовний речник армії Авічай Адрі на соцплатформі X. 

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