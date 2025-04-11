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У Газі кажуть, що авіаудар Ізраїлю вбив 10 родичів, зокрема 7 дітей

Ізраїльські військові заявили, що вивчають напад, додавши, що за минулу добу вони вразили приблизно 40 терористичних цілей у всій Газі.

У Газі кажуть, що авіаудар Ізраїлю вбив 10 родичів, зокрема 7 дітей
Хан-Юніс, Смуга Гази 11 квітня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Під час передсвітанкового авіаудару ізраїльської авіації в п'ятницю у південному місті Хан-Юніс загинули 10 членів однієї сім'ї, зокрема семеро дітей, повідомляє France24 з посиланням на Агентство цивільної оборони Смуги Гази.

Ізраїльські військові заявили, що вивчають напад, додавши, що за минулу добу вони вразили приблизно 40 терористичних цілей у всій Газі.

18 березня Ізраїль відновив інтенсивні удари по території, поклавши край двомісячному режиму припинення вогню з ХАМАС.

“Десять людей, зокрема семеро дітей, були доставлені до лікарні як мученики після ізраїльського авіаудару, спрямованого на будинок сім’ї Фарра в центрі Хан-Юніса”, ‒ сказав AFP речник агентства Махмуд Бассаль.

На кадрах будинку видно сильно зруйновану конструкцію з понівеченими бетонними плитами та розкиданим покрученим металом.

Свідки повідомили про безперервний та інтенсивний вогонь ізраїльських танків у Хан-Юніс.

Також повідомляється про двох загиблих під час ізраїльського удару в районі Аль-Ататра в північному місті Бейт-Лахія.

Вранці в п'ятницю ізраїльські військові опублікували попередження про евакуацію жителів кількох районів на схід від міста Газа.

“ЦАХАЛ діє з великою силою у ваших районах, щоб знищити терористичну інфраструктуру. Заради вашої безпеки ви повинні негайно евакуюватися з цих районів і переміститися до відомих укриттів у західній частині міста Газа”, — сказав арабомовний речник військових Авічай Адрі.

Окрім того, вночі війська посилили наземну активність у коридорі Мораг, продовжуючи оперативну діяльність у цьому районі ‒ мається на увазі нова буферна зона між південними містами Рафах і Хан-Юніс.

  • Війна в Газі почалася після атаки ХАМАС у жовтні 2023 року, яка призвела до загибелі 1218 людей з ізраїльської сторони, переважно цивільних.
  • Міністерство охорони здоров'я на підконтрольній ХАМАС території повідомило про щонайменше 1522 вбитих палестинців під час відновлення ізраїльських операцій з 18 березня, унаслідок чого загальна кількість загиблих з початку війни досягла 50 886.
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