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Китай підвищив тарифи на товари зі США до 125%. Вони набудуть чинності завтра

Країна планує ігнорувати будь-які подальші підвищення, оголошені Вашингтоном.

Китай підвищив тарифи на товари зі США до 125%. Вони набудуть чинності завтра
Президент Китаю Сі Цзіньпін
Фото: EPA/UPG

Китай з 12 квітня підвищує мита на всі американські товари з 84% до 125%, передає Bloomberg.

Цей крок, оголошений Міністерством фінансів Китаю у п'ятницю, стався після того, як Білий дім пояснив, що податки на китайські товари цього року зросли до 145%. Китай заявив, що більше не має економічного сенсу, якщо США запровадять додаткові мита.

«З огляду на те, що американські товари, які експортуються до Китаю, більше не можуть бути прийняті ринком за поточного рівня тарифів, якщо американська сторона згодом продовжить накладати мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це уваги», — йдеться в заяві.

Ф’ючерси на S&P 500 ще більше впали після цього оголошення Китаєм, а ф’ючерси на індекс китайських підприємств Hang Seng скоротили зростання. Долар також продовжив падіння.

Також у заяві Міністерство торгівлі Китаю йдеться, що неодноразове використання Вашингтоном надмірно високих мит стало не більш ніж грою в цифри — економічно безглуздою і такою, що показує використання мит як інструменту залякування та примусу. "Це вже смішно", - сказали в міністерстві.

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